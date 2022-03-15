Легионеры «Авангарда» останутся в клубе до конца сезона (Алексей Шевченко)

Легионеры «Авангарда» останутся в клубе до конца сезона.
«Все легионеры «Авангарда» останутся в КХЛ до конца сезона (то есть, через 5-6 матчей уедут)» – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.
Ранее омский клуб покинули финские защитники Оливер Каски и Вилле Покка.
В команде остаются вратарь Шимон Грубец (Чехия), защитник Виктор Сведберг (Швеция), форварды Петер Цегларик (Словакия) и Корбан Найт (Канада).
«Авангард» во втором раунде Кубка Гагарина сыграет с «Металлургом».