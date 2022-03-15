Легионеры «Авангарда» останутся в клубе до конца сезона (Алексей Шевченко)

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Корбан Найт Петер Цегларик Шимон Грубец Алексей Шевченко Виктор Сведберг Хоккей

Легионеры «Авангарда» останутся в клубе до конца сезона. 

«Все легионеры «Авангарда» останутся в КХЛ до конца сезона (то есть, через 5-6 матчей уедут)» – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в своем телеграм-канале. 

Ранее омский клуб покинули финские защитники Оливер Каски и Вилле Покка.

В команде остаются вратарь Шимон Грубец (Чехия), защитник Виктор Сведберг (Швеция), форварды Петер Цегларик (Словакия) и Корбан Найт (Канада).

«Авангард» во втором раунде Кубка Гагарина сыграет с «Металлургом». 

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