Легионеры «Авангарда» останутся в клубе до конца сезона (Алексей Шевченко)

Легионеры останутся в клубе до конца сезона.

«Все легионеры «Авангарда» останутся в до конца сезона (то есть, через 5-6 матчей уедут)» – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале.

Ранее омский клуб покинули финские защитники Оливер Каски и Вилле Покка.

В команде остаются вратарь (Чехия), защитник Виктор Сведберг (Швеция), форварды Петер Цегларик (Словакия) и (Канада).

«Авангард» во втором раунде Кубка Гагарина сыграет с «Металлургом».