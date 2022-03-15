Грубец, Войнов и Кузьменко – лучшие игроки 1-го раунда Кубка Гагарина, Грицюк – лучший новичок

Грубец, Войнов и Кузьменко – лучшие игроки 1-го раунда Кубка Гагарина.

назвала лучших игроков первого раунда плей-офф.

Лучшим вратарем признан ( ), одержавший 4 победы в 6 матчах.

Чех стал единственным вратарем в первом раунде, сыгравшим на ноль, на его счету два сухих матча. По воротам Грубеца было нанесено 194 броска (32,3 в среднем за игру), из которых он отразил 94,85%. Коэффициент надежности составил 1,61.

Лучшим защитником стал («Динамо» Москва), набравший 9 (5+4) очков в 7 матчах при полезности «+2».

Войнов стал лучшим бомбардиром первого раунда и лучшим снайпером (вместе с ). Защитник совершил 6 силовых приемов, заблокировал 2 броска и забросил 3 победные шайбы.

Лучшим нападающим стал Андрей Кузьменко ( ), набравший 8 (5+3) очков в 4 матчах.

В двух матчах серии с минским Кузьменко сделал дубль, на нем трижды нарушали правила, а шайба во втором матче серии стала победной. Кузьменко набирал очки в каждом матче серии.

Лучшим новичком стал форвард («Авангард»), набравший 4 (1+3) очка в 6 матчах. На счету Грицюка 6 силовых приемов, 4 заблокированных броска, шайба в третьем матче серии стала победной для его команды.