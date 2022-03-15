«Вашингтон» поместил Эллера в ковид-протокол во 2-й раз в сезоне. Он остался в Ванкувере на карантине

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«Вашингтон» поместил форварда Ларса Эллера в ковид-протокол во 2-й раз в сезоне.

Игрок сдал положительный тест в Ванкувере после матча с «Кэнакс» и остался в Канаде на карантине. 

В конце января НХЛ объявила о новых правилах тестирования игроков на коронавирус.

Ежедневные тесты были отменены, игроки стали сдавать их при наличии симптомов заболевания. Предполагается, что у Эллера они были. 

Датчанин попал в ковид-протокол уже во второй раз в этом сезоне. В ноябре он вынужден был провести 10 дней на карантине в гостинице в Анахайме. 

В 53 матчах текущего сезона на счету Эллера 23 (9+14) очка. 

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