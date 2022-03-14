Елесин об отстранении Poccии: «Это определенный опыт. Кто хочет, будет справляться с трудностями и продолжать работать»

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Александр Елесин прокомментировал решение ИИХФ отстранить Россию от международных турниров.

Ранее организация отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023.

«Думаю, в России есть определенные ресурсы и инфраструктура, которые смогут развиваться и улучшаться. Отстранение от международных турниров – это определенный опыт для России.

Чемпионат мира мы заменить, конечно, не сможем. Для ребят это неприятность, особенно для тех, кто должен был играть на молодежном, юниорском чемпионатах мира. Понятно, что ребята хотят развиваться, и без таких соревнований им будет сложнее.

Но думаю, что тот, кто хочет, будет справляться со всеми трудностями и продолжать работать в нынешних условиях», – сказал защитник сборной России и «Локомотива».

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