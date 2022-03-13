Георгий Кузнецов покинул «Маримекс». Ему не продлили вид на жительство в Чехии

Теги переходы чемпионат Чехии КХЛ Динамо Алексей Шевченко Георгий Кузнецов Хоккей

Вратарь Георгий Кузнецов покинул чешский «Маримекс».

Россиянину не продлили вид на жительство в Чехии, сообщается на сайте клуба.

В нынешнем сезоне Кузнецов провел 15 игр в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,41. В плей-офф он сыграл 3 матча и отразил 95,5% бросков.

Права на игрока в КХЛ принадлежат «Динамо».

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что Кузнецову не продлили вид на жительство, несмотря на то, что «Маримекс» подавал заявку на хоккеиста.

«Вратарь системы «Динамо» Москва Георгий Кузнецов уходит из чешского клуба 2-го дивизиона, так как ему не продлили вид на жительство.

Он был основным голкипером команды, клуб подавал заявку на хоккеиста, но вынесли такой вердикт», – написал Шевченко.

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