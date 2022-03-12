Генменеджер «Ак Барса» об интересе к Знарку: «Никогда не встречался с ним. Видел его только по телевизору»

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Марат Валиуллин отреагировал на информацию об интересе «Ак Барса» к тренеру Олегу Знарку.

«Я никогда не встречался с Олегом Знарком, не разговаривал с ним. Да и вообще видел его только по телевизору», – заявил генеральный менеджер казанского клуба.

«Ак Барс» проиграл «Авангарду» (2-4 в серии) и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии первого раунда.

На данный момент главным тренером казанцев является Дмитрий Квартальнов, занимающий эту должность с 2019 года.

Похоже, стиль Квартальнова исчерпал себя. Снова грустный вылет из плей-офф и снова не хватило идей в атаке

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