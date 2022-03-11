КХЛ не планирует отменять ковид-протокол на матчах плей-офф

не планирует отменять ковид-протокол в нынешнем сезоне.

«Лига не планирует отменять ковид-протокол на матчах плей-офф сезона-2021/22. Советом директоров КХЛ было принято положение, которое действует до окончания сезона.

Чистые зоны будут действовать до конца плей-офф в целях профилактики распространения ОРВИ (в том числе ) среди игроков и персонала клубов КХЛ, Молодежной хоккейной лиги ( ) и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Кроме того, по результатам скринингового тестирования от ПЦР-тестов освобождены почти все игроки клубов КХЛ. Требования по доступу зрителей на арену определяются региональными властями», – сообщили в пресс-службе КХЛ.

Серия «Салават» – «Трактор» стартует 17 марта, СКА – «Спартак» – 18 марта