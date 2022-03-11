Вратарь «Детройта» Неделькович забросил шайбу в свои ворота в матче с «Миннесотой»

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Вратарь «Детройта» Неделькович забросил шайбу в свои ворота в матче с «Миннесотой».

«Ред Уингс» проиграли «Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:6 Б. 

Алекс Неделькович отразил 35 бросков по своим воротам из 40 и проиграл в серии буллитов, в которой пропустил 2 броска из 2. 

В первом периоде при счете 1:1 Юэль Эрикссон Эк вбросил шайбу в зону, вратарь попытался обработать ее клюшкой, но попал по ней так, что она зашла в ворота. 

«Сегодня мы допустили много ошибок, но понятно, что более заметно, когда ошибается вратарь. Было много случаев, когда Неделькович спасал других парней после их ошибок, и все в команде это знают», – сказал после игры главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл

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