Вратарь «Детройта» Неделькович забросил шайбу в свои ворота в матче с «Миннесотой».

«Ред Уингс» проиграли «Уайлд» в матче регулярного чемпионата со счетом 5:6 Б.

Алекс Неделькович отразил 35 бросков по своим воротам из 40 и проиграл в серии буллитов, в которой пропустил 2 броска из 2.

В первом периоде при счете 1:1 вбросил шайбу в зону, вратарь попытался обработать ее клюшкой, но попал по ней так, что она зашла в ворота.

«Сегодня мы допустили много ошибок, но понятно, что более заметно, когда ошибается вратарь. Было много случаев, когда Неделькович спасал других парней после их ошибок, и все в команде это знают», – сказал после игры главный тренер .