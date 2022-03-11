40-летний Крэйг Андерсон – 6-й вратарь из США в истории НХЛ, одержавший 300 побед

Крэйг Андерсон – 6-й вратарь из США в истории НХЛ с 300 победами.
40-летний голкипер «Баффало» защищал ворота команды в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:1). Он отразил 30 бросков из 31 и был признан первой звездой.
Андерсон стал 6-м американским вратарем в истории лиги, достигшим такой отметки. Он присоединился к Райану Миллеру (391), Джону Ванбисбруку (374), Тому Баррассо (369), Джонатану Куику («Лос-Анджелес», 351, продолжает карьеру) и Майку Рихтеру (301).
Ранее вратарь выступал за «Чикаго», «Флориду», «Колорадо», «Оттаву» и «Вашингтон».
Со статистикой Андерсона в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.