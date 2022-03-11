Юбердо обновил свой рекорд «Флориды» по передачам за сезон (64) и возглавил гонку бомбардиров с 82 очками

обновил свой рекорд «Флориды» по передачам за сезон (64).

Канадец четырежды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (6:3).

Нападающий улучшил собственное достижение, установленное в сезоне-2018/19 (62 передачи в 82 матчах).

Сейчас на счету Юбердо стало 82 (18+64) очка в 58 играх. Он возглавил гонку бомбардиров, в которой опережает капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на 1 балл.

Отметим, что рекорд «Пантерс» по очкам за сезон сейчас принадлежит капитану команды Александру Баркову (96 в 82 матчах в сезоне-2018/19).