Политик Маркелов о давлении на россиян в НХЛ: «Чистый расизм. «Маски сброшены», как сказал Песков»

Михаил Маркелов высказался о давлении на российских хоккеистов, выступающих в .

«Самое главное – чтобы наши ребята играли там. Они, играя там, все равно являются русскими! Они представляют нашу страну!

У меня ощущение, что в США к этому шли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кстати, сказал фразу хорошую, мол, маски сброшены.

Это не касается руководства НХЛ, но в остальном – расизм в чистом виде. В спорте встречаются подобные истории, но сейчас это гипертрофированные формы приобретает», – отметил советник руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ.