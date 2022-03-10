Ристолайнен подписал 5-летний контракт с «Филадельфией». Зарплата – 5,1 млн долларов в год

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Расмус Ристолайнен подписал долгосрочный контракт с «Филадельфией».

Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано на пять лет.

Среднегодовая зарплата финского хоккеиста составит 5,1 миллиона долларов. Общая сумма сделки – 25 млн долларов.

По действующему контракту, который закончится в конце этого сезона, Ристолайнен зарабатывал 5,4 млн долларов в год. Это соглашение игрок еще подписывал, когда играл в «Баффало».

В нынешнем сезоне защитник набрал 13 (2+11) очков при полезности «минус 11» в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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