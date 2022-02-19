Айкел набрал 1-е очко за «Вегас» во 2-м матче в сезоне

набрал 1-е очко за «Вегас» во 2-м матче.

Американец отметился голевой передачей в игре регулярного чемпионате с (3:4 ОТ).

Нападающий проводил свой второй матч за новую команду (16:20, 3:42 – в большинстве, 1 бросок, 1 хит, 1 блок, 43% на вбрасываниях).

Напомним, 12 ноября ему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника. Ранее у Айкела были разногласия с бывшим клубом «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в .