Айкел набрал 1-е очко за «Вегас» во 2-м матче в сезоне

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Джек Айкел набрал 1-е очко за «Вегас» во 2-м матче. 

Американец отметился голевой передачей в игре регулярного чемпионате НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ). 

Нападающий проводил свой второй матч за новую команду (16:20, 3:42 – в большинстве, 1 бросок, 1 хит, 1 блок, 43% на вбрасываниях). 

Напомним, 12 ноября ему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника. Ранее у Айкела были разногласия с бывшим клубом «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».

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