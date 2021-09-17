Айкел больше не капитан «Баффало». Он не прошел медосмотр перед лагерем, игрок и клуб расходятся насчет операции

лишил нападающего статуса капитана команды.

24-летний американец не смог успешно пройти медицинский осмотр перед тренировочным лагерем. Клуб поместил хоккеиста в список травмированных.

Между «Баффало» и Айкелом сохраняются разногласия по вопросу лечения грыжи межпозвоночного диска, от которой страдает игрок. Форвард получил травму в марте в единоборстве с нападающим Кейси Сизикасом во время матча с «Айлендерс» (2:5).

Айкел настроен на операцию по замене диска на искусственный. «Баффало» против такого варианта, поскольку ни один из игроков, выступавших в НХЛ, прежде не проходил подобную процедуру. Клуб предпочел бы, чтобы Айкел прошел лечение, которое приведет к сращиванию на поврежденном участке позвоночника без имплантации искусственного диска.

«Мы не намерены сдаваться или отступать из-за давления. Будь у нас простое решение, мы бы действовали в соответствии с ним. Мы рассмотрим все возможные сценарии по мере продвижения вперед», – описал ситуацию генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс.

В ближайшее время Айкел не будет работать с командой.

Летом игроком интересовались «Рейнджерс», «Вегас», «Анахайм», «Коламбус», «Калгари» и «Миннесота», однако обмен не состоялся.

В 2015 году форвард был выбран «Баффало» на драфте под общим 2-м номером.