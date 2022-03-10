Овчинников улетел в Торонто. Он подписал контракт новичка с «Лифс» 18 февраля

Форвард Дмитрий Овчинников улетел в Торонто.

Об этом сообщает агент .

«Дмитрий Овчинников улетел в Торонто спустя две недели после подписания трехлетнего контракта с «Мэйпл Лифс», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Овчинников расторг соглашение с «Сибирью» и подписал контракт новичка с .

В нынешнем сезоне на его счету 3 (1+2) очка в 15 играх КХЛ. В активе игрока также 29 (13+16) баллов в 22 матчах за клуб «Сибирские Снайперы».

«Торонто» выбрал форварда на драфте-2020 под 137-м номером.