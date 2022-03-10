Овчинников улетел в Торонто. Он подписал контракт новичка с «Лифс» 18 февраля

Теги Торонто Шуми Бабаев НХЛ АХЛ Торонто Марлис Дмитрий Овчинников Хоккей

Форвард Дмитрий Овчинников улетел в Торонто.

Об этом сообщает агент Шуми Бабаев.

«Дмитрий Овчинников улетел в Торонто спустя две недели после подписания трехлетнего контракта с «Мэйпл Лифс», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Овчинников расторг соглашение с «Сибирью» и подписал контракт новичка с «Торонто».

В нынешнем сезоне на его счету 3 (1+2) очка в 15 играх КХЛ. В активе игрока также 29 (13+16) баллов в 22 матчах за клуб «Сибирские Снайперы».

«Торонто» выбрал форварда на драфте-2020 под 137-м номером.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Хоккей (@shumi_agency)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные