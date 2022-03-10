Гимаев-младший об Овечкине: «Здорово, когда интересы России представляют такие талантливые ребята»

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Сергей Гимаев-младший считает Александра Овечкина послом российского спорта.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

– Поздравляем Александра с таким крупным достижением. В принципе мы предвидели, что он догонит Ягра, и здорово, что удалось сделать это уже в нынешнем сезоне. Надеемся, что в этом году Овечкин поборется за «Ришара».

– Овечкин создает положительный фон вокруг России за океаном?

– Овечкина можно назвать послом не только российского хоккея, но российского спорта в целом. Это человек, который уже вписал свое имя в историю НХЛ и мирового хоккея.

Надеемся, что он будет переписывать все больше и больше рекордов. Когда такие талантливые и заслуженные ребята представляют интересы России – это здорово! – сказал комментатор и бывший защитник клубов КХЛ.

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