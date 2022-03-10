Петерис Скудра: «Овечкин уже стал легендой. Он пишет историю хоккея, у него есть свой стиль, своя фишка»

считает, что пишет историю хоккея.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с 3-е место среди лучших снайперов в истории . У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Саша пишет историю хоккея. Это очевидно, он великий мастер. Овечкину потребовалось на 500 игр меньше, чем Ягру, чтобы достичь этих цифр. В нашу эру тяжелее забрасывать шайбы, чем 10 лет назад. У Овечкина, конечно, потрясающие цифры! Он умеет делать это сейчас.

Саша уже стал легендой, это очевидно. У него есть свой стиль, своя фишка – все его дальнейшие рекорды, это дело времени. Саша не бережет себя, он отдает себя хоккею полностью. Это огромный профессионал», – сказал Скудра.