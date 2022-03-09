Генменеджер «Вашингтона» о 1000 матчей Овечкина с Бэкстремом: «Они идеально дополняют друг друга. Ник – тихий плеймейкер, Ови – снайпер и экстраверт»

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Брайан Маклеллан рассказал о партнерстве форвардов Александра Овечкина и Никласа Бэкстрема.

Для нападающих игра «Вашингтона» с «Калгари» (5:4) в НХЛ стала тысячным совместным выступлением.

«Клубу повезло, что в составе есть два человека с сильным характером и высоким мастерством, дополняющие друг друга настолько хорошо.

И их личностные качества, и игровые идеально совместимы. Ник – плеймейкер, более тихий и замкнутый человек. Ови, напротив, в большей степени экстраверт, снайпер», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона».

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