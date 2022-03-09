Генменеджер «Вашингтона» о 1000 матчей Овечкина с Бэкстремом: «Они идеально дополняют друг друга. Ник – тихий плеймейкер, Ови – снайпер и экстраверт»

рассказал о партнерстве форвардов и Никласа Бэкстрема.

Для нападающих игра «Вашингтона» с «Калгари» (5:4) в стала тысячным совместным выступлением.

«Клубу повезло, что в составе есть два человека с сильным характером и высоким мастерством, дополняющие друг друга настолько хорошо.

И их личностные качества, и игровые идеально совместимы. Ник – плеймейкер, более тихий и замкнутый человек. Ови, напротив, в большей степени экстраверт, снайпер», – сказал генеральный менеджер .

Овечкин о 1000 матчей с Бэкстремом: «Крутое достижение. Никлас – выдающийся спортсмен, топ-игрок»