Генменеджер «Вашингтона» о 1000 матчей Овечкина с Бэкстремом: «Они идеально дополняют друг друга. Ник – тихий плеймейкер, Ови – снайпер и экстраверт»

Брайан Маклеллан рассказал о партнерстве форвардов Александра Овечкина и Никласа Бэкстрема.
Для нападающих игра «Вашингтона» с «Калгари» (5:4) в НХЛ стала тысячным совместным выступлением.
«Клубу повезло, что в составе есть два человека с сильным характером и высоким мастерством, дополняющие друг друга настолько хорошо.
И их личностные качества, и игровые идеально совместимы. Ник – плеймейкер, более тихий и замкнутый человек. Ови, напротив, в большей степени экстраверт, снайпер», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона».
Овечкин о 1000 матчей с Бэкстремом: «Крутое достижение. Никлас – выдающийся спортсмен, топ-игрок»