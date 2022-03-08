Александр Кожевников: «В хоккее самые зрелищные игры – с участием Рoccии. Убирают сильнейших просто»

прокомментировал отстранение России и Беларуси от хоккейных турниров.

«Если они запрещают белорусским и российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, то мы посмотрим, как они обойдутся без наших спортсменов.

В хоккее самые зрелищные игры как раз те, где принимает участие сборная России. Фактически они просто убирают сильнейших.

Мы и между собой можем поиграть. Просто проводить матчи в разных городах. Можно выживать, можно что-то делать», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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