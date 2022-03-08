Александр Кожевников: «В хоккее самые зрелищные игры – с участием Рoccии. Убирают сильнейших просто»

Александр Кожевников прокомментировал отстранение России и Беларуси от хоккейных турниров.
«Если они запрещают белорусским и российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, то мы посмотрим, как они обойдутся без наших спортсменов.
В хоккее самые зрелищные игры как раз те, где принимает участие сборная России. Фактически они просто убирают сильнейших.
Мы и между собой можем поиграть. Просто проводить матчи в разных городах. Можно выживать, можно что-то делать», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
Санкции пришли в хоккей: сборная не едет на чемпионаты мира (взрослый и молодежный), МЧМ-2023 тоже забирают