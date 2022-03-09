Валерий Каменский: «Овечкин любит хоккей, знает, как забивать. Каждый его гол будет историей»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Валерий Каменский рекорды ТАСС Хоккей

Валерий Каменский считает, что каждый гол Александра Овечкина будет историей.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У обоих по 766 голов. 

Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). 

«Каждый его гол будет историей, поэтому хочется поздравить Александра, чтобы он продолжал в том же духе, шел дальше, видел цель, помогал команде выигрывать.

Он профессионал, играет в хоккей, показывает результат, но человек же не робот, и он не может каждую игру забивать, поэтому бывают спады, взлеты.

Он любит хоккей, знает, как забивать, и усердно работает над этим, из чего и вытекает такой выдающийся результат», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.

Овечкин разделил с Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Он забил 765-й и 766-й голы в матче с «Калгари»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные