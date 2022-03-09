Валерий Каменский: «Овечкин любит хоккей, знает, как забивать. Каждый его гол будет историей»

считает, что каждый гол будет историей.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У обоих по 766 голов.

Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Каждый его гол будет историей, поэтому хочется поздравить Александра, чтобы он продолжал в том же духе, шел дальше, видел цель, помогал команде выигрывать.

Он профессионал, играет в хоккей, показывает результат, но человек же не робот, и он не может каждую игру забивать, поэтому бывают спады, взлеты.

Он любит хоккей, знает, как забивать, и усердно работает над этим, из чего и вытекает такой выдающийся результат», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.

Овечкин разделил с Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Он забил 765-й и 766-й голы в матче с «Калгари»