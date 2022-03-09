Овечкин забил 120-й победный гол в НХЛ. Он идет на 3-м месте в истории, до Хоу – 1 шайба, до Ягра – 15

забил 120-й победный гол в НХЛ.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4). Его вторая шайба, заброшенная в пустые ворота при счете 4:3, стала победной, так как «Флэймс» после этого отыграли один гол.

На счету Овечкина стало 120 победных голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он идет на 3-м место в истории, уступая только (135) и (121).

Овечкин разделил с Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Он забил 765-й и 766-й голы в матче с «Калгари»