«Аризона» забросила 9 шайб «Детройту» и установила рекорд клуба.

«Аризона» забросила 9 шайб и установила рекорд клуба.

«Койотис» разгромили «Ред Уингс» (9:2) в матче регулярного чемпионата .

Команда забросила 9 шайб за матч впервые после переезда в Аризону в 1996 году.

Кроме того, также стала первой командой с сезона-1995/96, которой удалось забросить 8+ шайб в двух матчах подряд. Тогда это удалось «Питтсбургу». В прошлом матче «койоты» обыграли «Оттаву» (8:5).

Сейчас у команды серия из 3 побед подряд. Она ушла с последнего места в лиге, имея в активе 38 очков в 56 матчах – на 1 больше, чем у «Монреаля».