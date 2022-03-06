Шмалц набрал 7 (2+5) очков в матче с «Оттавой», это 1-й случай в НХЛ с 2012 года. Он установил рекорд «Аризоны»

из «Аризоны» – 1-й игрок за 10 лет, набравший 7 очков за матч.

26-летний нападающий забросил 2 шайбы и сделал 5 результативных передач в игре регулярного чемпионата с «Оттавой» (8:5).

Он стал первым игроком за 10 лет, набравшим более 6 очков за матч. В феврале 2012 года , выступавший тогда за «Эдмонтон», набрал 8 (4+4) очков в игре с «Чикаго».

Также Шмалц стал первым за 25 лет игроком с 7 очками, не сделавшим при этом хет-трик. До него в последний раз такое удавалось в 1997 году – 1+6 в матче с «Оттавой».

Шмалц установил рекорд клуба и франшизы (с учетом достижений старого клуба «Виннипег Джетс») по очкам за игру.

В текущем сезоне у него стало 33 (14+19) балла в 36 матчах.