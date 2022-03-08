Алексей Кудашов: «Динамо» не предполагало, что серия с «Северсталью» будет очень легкой. Настраивались на длинную»

прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

– Обоюдоострая, интересная игра. Думаю, зрителям очень понравилась. Равная была – и у были моменты, и у нас были моменты.

Все очень старались, играли самоотверженно. Большая самоотдача у всех была. Неслучайно эта игра перешла в овертайм. Всех женщин с 8 марта!

– За первый период от вашей команды был всего один бросок в створ. Почему такая статистика?

– Много играли в меньшинстве, поэтому не получилось.

– За счет чего удалось выйти из 0:2 в серии?

– Мы и не предполагали, что серия будет очень легкая. Наоборот, настраивались на длинную серию.

Не все сначала получалось у нас, по составу немного подправили, и по игре подправили.

Естественно, после каждой игры идет работа над ошибками. После каждой игры делали выводы, – сказал главный тренер московского .

«Северсталь» и московское «Динамо» обменялись выездными победами. Счет в серии сравнялся – 2-2