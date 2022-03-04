Роман Ротенберг: «Минское «Динамо» внесло тактические изменения – мы были готовы. У СКА энергозатратная система игры, физподготовка – важная ее часть»

прокомментировал победу над минским во втором матче серии Кубка Гагарина.

Питерский выиграл со счетом 3:1 и ведет 2-0 в серии.

– Мы серьезно готовились к этому матчу, ждали жесткой игры от соперника – это и получили.

«Динамо» внесло тактические изменения, мы были к этому готовы. Ребята молодцы, выполнили установку на игру. Готовимся к следующему матчу.

– Отличий между двумя играми много, но одно из самых важных – все три гола в этом матче вы забили в равных составах. Что изменилось в большинстве, это соперник иначе сыграл?

– Соперник перестраивается тактически, и команды уже лучше друг друга знают. Мы были к этому готовы. Сегодня они здорово сыграли в меньшинстве.

То, что мы забили в равных составах – плюс. Все едино отработали на команду. Следующий матч очень важный, готовимся к нему.

– Пока что в играх определяющим стал второй период. Играете так за счет дальней лавки или сегодня просто так получилось, что забили во втором?

– Это наша домашняя работа, которую мы проделали. Домашнее задание, которое выполняем. Это наша тактика.

По понятным причинам рассказать все секреты не могу, но мы это отрабатываем постоянно. И дальше будем эти детали улучшать с каждым матчем. Хотим, конечно, и в первом периоде сыграть лучше, не только во втором.

Жесткая игра была, поэтому пришлось перестраиваться, вносить корректировки по ходу матча. Ребята молодцы, все бились, ловили шайбы на себя, сыграли на команду.

– По Лехтонену вопрос – у него феноменальное игровое время. Откуда у него силы, он вообще человек, что столько выдерживает?

– Это подготовка всей команды. Мы очень много внимания уделяем физике, потому что у нас энергозатратная система игры, и физическая подготовка – важная ее часть.

, как и все игроки, готовится по нашей системе. Да, он находится в хорошей форме, поэтому может получить то игровое время, которое заслуживает.

– Как вы оцените эффективность тайм-аута, взятого в середине игры?

– По факту мы не забили, но дали ребятам возможность набраться сил, позволить штабу еще раз нарисовать схему розыгрыша, так как соперник перестроился в игре в меньшинстве.

Использовали тайм-аут для того, чтобы первая бригада могла спокойно подготовиться к розыгрышу. Надеюсь, что в следующий раз забьем.

Еще раз хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы очень рады, что все вернулись на трибуны, всегда ждем всех на наших матчах. Большое спасибо, – заявил главный тренер .