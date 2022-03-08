Томи Лямся: «Сибири» придал энергии первый гол. «Салават» выживал в каком-то роде, важно, что забили три гола в большинстве»

Томи Лямся прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3) в четвертом матче Кубка Гагарина.
– Очень довольны, как мы начали и провели первый период. После третьей заброшенной шайбы мы позволили забить сопернику. Это придало им энергии. Мы в каком-то роде выживали.
Это очень важная командная победа. Мы трижды забросили в большинстве, что тоже очень важный момент.
– Вы в прошлом матче жаловались на большинство. Сегодня разительное отличие. Как удалось исправить ситуацию?
– Ключевое, что ребята были уверенными на льду. Во время подготовки мы изменили небольшие детали, ничего значительного.
– В серии много потасовок, стычек. В чью пользу такие моменты?
– Это плей-офф, такое и должно происходить. Главное, чтобы в таких столкновениях не было травм. Эмоции выходят наружу, что очень важно.
– Вы сделали ставку именно на начало матча?
– Ключевое, что мы сделали работу над ошибками. Мы понимали, как будет действовать «Сибирь», что они потратили много сил. Мы просто были готовы.
– Как оцените игру Александра Шарыченкова?
– Мы полностью ему доверяем Он очень хороший голкипер.
– Почему вам не удается остановить Липона, который постоянно закрывает Шарыченкова?
– Это часть игры. Если будет слишком много игроков перед ним, то справляться будет сложнее.
– Как оцените игру Данила Башкирова? Кажется, что у него мало что получается.
– Могу сказать только положительное о нем. Он старается, работает.
– Почему не играл Андрей Зубарев? Это наказание за ошибку в овертайме?
– Конечно нет. Просто мы решили придать команде энергии. Нам нужен был 13-й форвард.
– Как восприняли и как справляетесь с уходом тренера по физподготовке Сарвелы и тренера вратарей Риндо?
– Ничего комментировать не буду. Скажу лишь, что будем решать проблемы по мере их поступления, – приводит слова Лямся «Бизнес Online».