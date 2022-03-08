Экс-форвард «Днепра» Севанькаев: «С украинцами отношения сложились нормально. Все СМИ там против России»

Экс-форвард «Днепра» рассказал о ситуации на Украине.

Российский нападающий был эвакуирован из Херсона.

«Мы в конце декабря с другом приехали играть в хоккей на Украину. Потом получилось так, что попали в из Херсона.

15 января приехали, и в принципе я там-то успел сыграть только четыре игры на турнире, травму получил и весь февраль не играл.

Отношения с украинцами сложились нормально, там же, в принципе, как семья вся команда. Многих ребят уже знал. Проблем не было никаких.

Там все СМИ против России. На этом фоне есть и те [люди], кто против, и те, кто понимает все», – сказал Севанькаев.