Алексей Шевченко: «Наши хоккеисты начали выбираться с Украины. Вывозили их российские военные. Ура»

Теги чемпионат Украины Алексей Шевченко Днепр Херсон Хоккей

Военные начали вывозить российских хоккеистов с территории Украины. 

«Наши хоккеисты начали выбираться с Украины. 19 человек (там вместе с женами) перебрались из Херсона в безопасное место.

Вывозили их российские военные. Ура», – написал журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале. 

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что российские, белорусские и казахстанские хоккеисты из клуба «Днепр» (Херсон) прибыли в город.

Чиновник подчеркнул, что эвакуация была бы невозможна без поддержки Черноморского флота.

По данным Elite Prospects, в чемпионате Украины в этом сезоне выступали не менее 40 российских хоккеистов. 

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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