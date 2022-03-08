Алексей Шевченко: «Наши хоккеисты начали выбираться с Украины. Вывозили их российские военные. Ура»

Военные начали вывозить российских хоккеистов с территории Украины.

«Наши хоккеисты начали выбираться с Украины. 19 человек (там вместе с женами) перебрались из Херсона в безопасное место.

Вывозили их российские военные. Ура», – написал журналист в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что российские, белорусские и казахстанские хоккеисты из клуба «Днепр» (Херсон) прибыли в город.

Чиновник подчеркнул, что эвакуация была бы невозможна без поддержки Черноморского флота.

По данным Elite Prospects, в чемпионате Украины в этом сезоне выступали не менее 40 российских хоккеистов.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.