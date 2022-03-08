Из Херсона эвакуировали казахстанских, белорусских и российских хоккеистов

Российские, белорусские и казахстанские хоккеисты из украинского клуба «Днепр», эвакуированные из Херсона, прибыли в Севастополь.

«[К губернатору Челябинской области Алексею Текслеру] обратились челябинские спортсмены, там их трое играло. Остальных [эвакуированных] забрали уже заодно. Из Казахстана есть ребята, из Беларуси. <…> Всех легионеров, кто играл там, собрали. И еще пожилую семью, которая там застряла», – рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, подчеркнув, что эвакуация была бы невозможна без поддержки Черноморского флота.

Он уточнил, что эвакуированным предоставлены номера в гостинице. «Сейчас переночуют, определятся с планами, поможем билеты купить. Захотят побыть в Севастополе несколько дней – побудут. Это тоже хорошо», – отметил Развожаев.

Хоккеисты рассказали, что после начала специальной военной операции в Украине им советовали не покидать квартиры, и только через несколько дней они решились выйти за продуктами. При этом некоторые спортсмены находились в Украине с семьями – среди эвакуированных трое детей.

В херсонском клубе выступали два казахстанских игрока – Рамазан Алдамжаров и Булат Хамматов. Ранее стало известно, что Алдамжаров был благополучно эвакуирован благодаря работе посольства РК в Украине и МИД РК.

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