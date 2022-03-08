Новиков о Шестеркине: «Он начинал в нападении и обладает стерео-эффектом – способен видеть ситуацию сразу в двух амплуа»

считает, что вратарскому чутью Шестеркина помог опыт игры в нападении.

«Смотрю многие матчи и убеждаюсь в том, что канадская школа все больше отстает и от российской, и от европейской. Канадцы играют правильно, но просто, по схеме, тогда как европейские и прежде всего российские вратари – творческие личности, которые более глубоко понимают профессию.

Сейчас в НХЛ гремит Игорь Шестеркин, очень интересный и интеллектуальный мастер. Пока игрок думает, вратарь уже знает – это про Шестеркина. Кстати, мало кто помнит, что он начинал нападающим – и только потом его перевели в ворота.

То есть Шестеркин обладает стерео-эффектом, он способен видеть ситуацию сразу в двух амплуа. Поэтому его феномену не удивляйтесь», – сказал заслуженный тренер России.

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