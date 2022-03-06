Российские и белорусские хоккеисты просят Казахстан помочь в эвакуации из Украины

Находящиеся в Украине российские и белорусские хоккеисты просят посла Казахстана Дархана Калетаева и президента казахстанской авиакомпании Air Astana Питер Фостера помочь в эвакуации, сообщает Shaiba.kz.

«Хоккеисты из РФ и РБ со своими семьями, игравшие за Украину, оказались в городе Краматорск, и никто их не собираются оттуда вывозить.

МИД России сначала ответил спортсменам, что не может помочь, а потом и вовсе перестал реагировать на просьбы. Теперь одна надежда у хоккеистов — на Казахстан.

Спортсмены прячутся и не выходят из домов. Оказавшиеся в беде россияне говорят, что готовы заплатить за эвакуацию», – пишет источник.

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