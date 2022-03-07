Александр Кожевников: «Не удивлен удачному старту Ротенберга в плей-офф. И Тарасов с Тихоновым начинали неопытными»

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Александр Кожевников не удивлен успешному старту СКА в плей-офф.

Команда под руководством тренера Романа Ротенберга  ведет 3-0 в серии первого раунда с минским «Динамо».

«Не удивлен удачному старту Ротенберга-тренера в плей-офф. СКА готовился к плей-офф, у них есть молодежь, задор, новые люди, нестандартные решения. И Кузьменко, и Гусев, и другие игроки играют отменно.

Молодежи надо всегда давать шанс. Все когда-то были неопытными. И Тарасов, и Тихонов начинали неопытными, потом набирались опыта. Ротенберг все время был в команде, и игроков набирал тоже он», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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