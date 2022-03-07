Александр Кожевников: «Мне дорог омский регион, благодаря губернатору одну из арен назвали моим именем. Но Покка и Каски подставили «Авангард»

Александр Кожевников высказался об уходе легионеров из и .

– Возьмите Уфу, где с легионеров все последние годы сдували пылинки и ради них жертвовали перспективной молодежью.

Не помогло – прямо перед стартом плей-офф Ларсен и Ко, если честно, вытерли о «Салават Юлаев» ноги. Хотя – не спорю – являются большими мастерами, определявшими лицо Уфы.

Мне дорог и омский регион, там благодаря губернатору одну из арен назвали моим именем, за что очень благодарен.

Но я не случайно все время повторял, что ставка на Каски и Покку бесперспективна – и лучше подтягивать в оборону талантливого Чистякова. Что и увидели: Покка и Каски перед главными матчами сезона просто подставили «Авангард».

Да что тут говорить, если даже в последнее время играет без иностранных форвардов. То есть даже столица мастеров теряет.

– Что делать?

– Внутри клуба все должно быть выстроено, легионеры должны восприниматься не как белая кость, а как важная, но равноправная часть команды. Тогда с их стороны не будет ни капризов, ни демаршей.

Смотрел вчерашний матч в Минске, так там в стартовом составе СКА вышли четыре легионера – вратарь Юханссон, защитники Робинсон и Лехтонен, форвард Кемппаинен. То есть весь шведско-канадо-финский интернационал Питера пока на рабочем месте!

Или посмотрите на вчерашний состав в Череповце: все четыре иностранных форварда команды – О’Делл, Линдберг, Петерссон, Ведин – в строю.

Значит, дело не в каких-то страхах, а в том, что Хартли с Лямся, а также некоторые другие тренеры и руководители удержать легионеров или не могут, или не хотят. Тогда это не работа на наш хоккей, а ремесленничество! – заявил двукратный олимпийский чемпион.