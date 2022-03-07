Кожевников об отъезде легионеров: «Незачем надеяться на дядюшку из-за границы. В России хватает своих талантов»

считает, что уход легионеров не повлиял на уровень хоккея в КХЛ.

«Уход некоторых иностранцев на уровень хоккея в лиге не повлиял. Посмотрите матчи: сколько там страсти и эмоций!

Согласен, что в плей-офф накал борьбы всегда выше, чем в регулярном чемпионате. Но думаю, дело не только в этом. Молодежь, пришедшая на смену легионерам, принесла свойственный ей задор. Со стороны это очень заметно.

Молодые игроки получили шанс проявить себя, и они им пользуются. Посмотрите, как выглядит молодежь в «Магнитке», других клубах! Незачем нам надеяться на дядюшку из-за границы. В России хватает своих талантов, которые играют ничуть не хуже. Надеюсь, для наших функционеров это будет хороший урок», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Легионеры массово покидают КХЛ: кажется, плей-офф доиграют только российские хоккеисты