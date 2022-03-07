Купер о Василевском в матче с «Чикаго»: «Одна из самых выдающихся игр в исполнении вратаря, что я видел за долгое время»

Джон Купер остался доволен действиями вратаря Андрея Василевского в игре с «Чикаго» (6:3).
Российский голкипер отразил 24 броска из 27 и был признан второй звездой матча.
«Чикаго» забил нам три гола, но это была одна из самых выдающихся игр в исполнении вратаря, которые я видел за долгое время.
Он часто совершает отличные сэйвы, но посмотрите сегодняшнюю нарезку моментов с его игрой. Это позволило нам остаться в игре.
Наша трудовая этика позволила победить, хотя в первом периоде этого совсем не было», – сказал главный тренер «Тампы».