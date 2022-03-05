Симмондс о предстоящем 1000-м матче в НХЛ : «Уже само попадание в лигу – счастье»

Форвард «Торонто» близок к 1000-му матчу в .

Юбилейной должна стать игра его команды против , которая начнется 6 марта в 03:00 по московскому времени.

«Мне кажется, я никогда на протяжении карьеры не думал об этом, старался всегда идти от матча к матчу. Уже само попадание в НХЛ – это счастье. Так что я просто старался всегда выжимать максимум из того, что имел, и спустя 14 мы здесь, у отметки в 1000 игр, и это классно. Путешествие было долгим, но я определенно рад», – сказал Симмондс.

В течение карьеры нападающий поиграл за «Лос-Анджелес», «Филадельфию», «Нэшвилл», «Нью-Джерси», «Баффало» и . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.