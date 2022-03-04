«Родион, этот гол для тебя!» Пустозеров показал табличку c обращением к Амирову во время игры с «Сибирью»

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Алексей Пустозеров поддержал Родиона Амирова во время игры против «Сибири».

В третьем периоде нападающий «Салавата Юлаева» забросил шайбу в ворота новосибирцев, установив окончательный счет 4:2.

После этого телекамеры показали находившегося на скамейке запасных Пустозерова, взявшего в руки табличку, на которой было написано: «Родион, этот гол для тебя!».

Ранее стало известно, что у Амирова обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.

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