«Родион, этот гол для тебя!» Пустозеров показал табличку c обращением к Амирову во время игры с «Сибирью»

поддержал во время игры против .

В третьем периоде нападающий забросил шайбу в ворота новосибирцев, установив окончательный счет 4:2.

После этого телекамеры показали находившегося на скамейке запасных Пустозерова, взявшего в руки табличку, на которой было написано: «Родион, этот гол для тебя!».

Ранее стало известно, что у Амирова обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.