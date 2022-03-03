Бобровский о критике: «Токсичные комментарии жалят сильнее, чем радуют комплименты. Спортивные новости и соцсети для меня перестали существовать»

рассказал о своем отношении к критике и социальным сетям.

– Вас волновали разговоры, что вратарь на большом контракте показывает не самую выдающуюся статистику?

– С ранних лет у меня сформировалась привычка, что критика существует только от важных людей из внутреннего круга. Для остального я полностью закрыт.

Для меня не существует критики от статистиков или экспертов. Их мнений я не слышу. Мне важно кайфовать от работы и становиться лучше с каждым днем, чтобы дать шанс команде выигрывать матчи. Хоккей для меня существует только на стадионе.

– Как эта привычка сформировалась?

– Пришел к этому постепенно. Такой же опыт у меня был с Instagram. Поиграл с ним немного и понял, что социальные сети забирают больше энергии, чем отдают и вдохновляют. Через какое-то время ты крутишь мысли и увиденные посты в голове. Думаешь: «Что происходит, зачем мне это вообще?»

Такой навык вырабатывается со временем. Критика и токсичные комментарии жалят намного сильнее, чем радуют комплименты и похвала. Это человеческая натура. Мы больше обращаем внимание на негатив, чем на позитив.

Комментарии, спортивные новости и социальные сети для меня перестали существовать. И я доволен этим шагом – он позволил экономить энергию и направить ее в более важное русло.

– Что вас больше всего раздражало в Instagram? Комментарии или сообщения в директ?

– Это произошло накопительным итогом. Не было одного яркого случая, который кардинально поменял мой взгляд на Instagram.

Все копится со временем и складывается из мелочей. Начинаешь анализировать и принимаешь решения. Писали в директ, оставляли комментарии, попадались посты в ленте – все было. Не скажу, что все ужасно и мне писали только негатив. Примерно пять процентов негатива и 95 – позитива.

Но эти пять процентов поедали весь позитив. Даже не столько негатива, сколько глупости. Это отражалось в психологическом плане, – заявил вратарь, выступающий в НХЛ за «Флориду».