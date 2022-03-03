Генменеджер «Вашингтона»: «Назвал бы нас полноценными претендентами в начале года, но сейчас нам надо прибавлять»

высказался о стратегии «Вашингтона» перед дедлайном обменов.

«Не знаю, будем ли мы действовать так же агрессивно, как в прошлом. Порой мы могли немного переплачивать за возможность углубить состав, потому что чувствовали, что способны далеко пройти в плей-офф и потому нуждаемся в игроках.

Я не знаю, до сих пор ли это актуально, но мы бы в любом случае хотели улучшить команду. В начале этого года я бы сказал, что мы полноценные претенденты на титул. Были 3-4 команды самого высокого уровня, а мы находились в верхней части команд следующего уровня. Теперь я бы сказал, что мы в нижней части. Нам надо прибавлять и возвращаться на прежние позиции», – сказал генеральный менеджер .