Вратарь Лукаш Достал забил гол в матче .

Чешский голкипер отличился в игре против «Колорадо Иглс» (5:2).

Вратарь фарм-клуба также отразил 51 из 53 бросков.

Lukas Dostal’s goalie goal is the best thing we’ve ever seen!#LetsGoGulls | #SDvsCOL pic.twitter.com/XwfC0F3vzy