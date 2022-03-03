Мильштейн заявил, что россияне и белорусы не будут выбраны на импорт-драфте CHL

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Российские и белорусские игроки пропустят драфт Канадской хоккейной лиги.

Об этом заявил агент Дэн Мильштейн.

«Я родился на Украине и хочу мира. Я не считаю, что бан подростков за то, что они не контролируют, является ответом», – написал Мильштейн в твиттере.

Таким образом, хоккеисты в возрасте 16-17 лет не будут выбраны на импорт-драфте CHL, который пройдет весной.

На драфте CHL команды  юниорских лиг Квебека, Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают в свои команды игроков не из США и Канады.

Мильштейн о возможном отстранении россиян от драфта: «Из-за страха перед общественным мнением владельцы не могут сказать, что они не согласны»

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