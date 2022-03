Драйзайтль забил 37-й гол в сезоне и делит 1-е место в гонке снайперов с Мэттьюсом

Форвард набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:0) и был признан первой звездой.

Немец забросил 37-ю шайбу в сезоне и вышел на первое место в гонке снайперов, догнав ( ).

Третьим в списке с 34 голами идет Крис Крайдер из «Рейнджерс».

Всего в 54 матчах сезона на счету Драйзайтля 76 (37+39) очков, и он занимает второе место в гонке бомбардиров, отставая от одноклубника Коннора Макдэвида (29+48) на 1 балл.

Статистика НХЛ

