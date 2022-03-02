Драйзайтль забил 37-й гол в сезоне и делит 1-е место в гонке снайперов с Мэттьюсом

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:0) и был признан первой звездой.
Немец забросил 37-ю шайбу в сезоне и вышел на первое место в гонке снайперов, догнав Остона Мэттьюса («Торонто»).
Третьим в списке с 34 голами идет Крис Крайдер из «Рейнджерс».
Всего в 54 матчах сезона на счету Драйзайтля 76 (37+39) очков, и он занимает второе место в гонке бомбардиров, отставая от одноклубника Коннора Макдэвида (29+48) на 1 балл.
A multi-talented Leon goal that:— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) March 2, 2022
🔸 Ties the @NHL lead for goals (37)
🔹 Moves him into a tie for second in points (75)#LetsGoOilers pic.twitter.com/j2LqO1pFfK