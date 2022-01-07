The Athletic представил топ-10 кандидатов на получение «Харт Трофи».

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.

Первое место занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Вторым стал форвард Александр Овечкин из «Вашингтона». Замкнул тройку лидеров защитник «Тампы» Виктор Хедман.

В топ-10 также вошли Джонни Годро («Калгари», 4-е место), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 5-е место), Адам Фокс («Рейнджерс», 6-е место), Мэттью Ткачак («Калгари», 7-е место), Тимо Майер («Сан-Хосе», 8-е место), Микко Рантанен («Колорадо», 9-е место) и Остон Мэттьюс («Торонто», 10-е место).