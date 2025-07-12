Клубы НХЛ за децентрализованный драфт в 2026 году. В 2025-м он прошел в таком формате впервые (The Athletic)

Большинство клубов НХЛ проголосовало за децентрализованный формат драфта-2026.

В 2025 году НХЛ впервые провела драфт в децентрализованном формате, не считая 2020 и 2021 года, когда была эпидемия COVID. В этом году представители клубов работали из своих офисов, а не приезжали всей делегацией в место проведения мероприятия.

Как сообщает The Athletic, большинство клубов лиги проголосовало за проведение в 2026 году драфта в децентрализованном формате.

Некоторые болельщики критиковали лигу за выбранный подход из-за недостаточной зрелищности и затянутости первого раунда.

Однако сообщается, что в клубах чувствовали, что им не хватает конфиденциальности для обсуждения важных командных решений. Руководству команд также понравилась возможность экономии средств, которые не нужно тратить на поездку в место проведения драфта, как при очном формате.

Дэйли о децентрализованном драфте: «Инициатива клубов. Для многих важен доступ к своим специалистам в спокойной обстановке, ведь на драфте закладывается будущее команд»