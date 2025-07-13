Морозов о чемпионате КХЛ 3х3: «Азартный хоккей, совсем не похожий на классический. Хотим развивать этот вид спорта, он привлекает другую аудиторию»

Алексей Морозов поделился впечатлениями от чемпионата КХЛ по хоккею 3 на 3.

Вчера «Салават Юлаев » стал чемпионом 1-го сезона чемпионата КХЛ 3х3. В Суперфинале уфимцы победили «Ак Барс » по буллитам.

– Вы были первым чемпионом в истории КХЛ, забили «золотой» гол. Насколько сейчас для вас интересно смотреть на первых чемпионов в хоккее 3х3?

– Конечно, это интересно – все-таки, первый опыт такой. Совсем другой формат в игре 3х3, неклассический. Видно, если посмотреть первые игры сезона и матчи Суперфинала, что у команд уже есть своя система, схемы вырисовываются, появляются звезды, буллитмейстеры, кто реализует буллиты, ветераны ставят победную точку по буллитам (Илья Крикунов принес уфимцам победу в серии – Спортс).

Очень интересно было, для меня это такой азартный хоккей, совсем не похожий на классический, поэтому он и привлекает совсем другую аудиторию.

– Исходя из этого опыта, что вы ждете на следующий сезон от Чемпионата КХЛ 3х3?

– Хотим развивать этот вид спорта, это направление, потому что оно привлекает зрителей, у него уже есть своя база болельщиков, которая, я уверен, будет увеличиваться. Также мы ждем, чтобы этот турнир не проходил только в Москве.

Конечно, у нас есть сложности с аренами, потому что этот размер площадки не везде есть. Но ждем, что он появится и в регионах, чтобы мы смогли и там для болельщиков проводить игры, тур. Ну и, конечно же, есть над чем подумать – мы уже сделали выводы, Департамент судейства вносит предложения, как сделать эту игру еще более динамичной, потому что есть нюансы, над которыми мы летом поработаем и внесем точечные изменения.

– Игроки стоят за воротами.

– Это один из моментов, да. Есть и по поводу смен разговоры, мы все это анализируем, общаемся и с тренерскими штабами, и с игроками, собираем всю информацию, которую проанализируем и внесем изменения на следующий год, – сказал президент КХЛ.