Сергей Федотов: «Не верю, что Овечкин выиграет гонку снайперов. Драйзайтль и Мэттьюс – главные конкуренты за «Морис Ришар»

не верит, что выиграет гонку снайперов в этом сезоне .

– Какими вы видите перспективы Овечкина в борьбе за «Морис Ришар»? Мэттьюс, Драйзайтль и Крайдер уже уверенно обходят Александра в списке лучших снайперов НХЛ.

– Мне кажется, что Саша не сможет взять и резко добавить.

Мы уже привыкли, что Овечкин сериями забивает много шайб. Но в то же время случаются отрезки, на протяжении которых у него не получается это делать.

Нужно понимать, что мы говорим о человеке, который в 36 лет участвует в гонке за «Морис Ришаром». Один только этот факт уже должен вызывать у всех восхищение.

Но у меня ощущение, что если говорить про абсолютную стабильность, то у конкурентов Овечкина больше шансов на «Ришар». У них даже роль в своих командах несколько другая.

Понятно, – один из фаворитов снайперской гонки. Он практически в каждом матче имеет шансы забить, и забивает.

Но я уже несколько раз говорил, что лучшим снайпером должен стать – он самый стабильный забивала, если брать промежуток с начала сезона-2020/21 и по настоящее время. На его счету 74 шайбы в 96 матчах. Поэтому я считаю, что Драйзайтль и Мэттьюс – главные конкуренты в битве за «Морис Ришар» в этом сезоне.

Если Овечкин в очередной раз начнет рушить стереотипы. респект и уважуха, как говорится. Но я не верю, что Саше удастся выиграть эту гонку, – заявил комментатор и бывший скаут сборной России.

На данный момент на счету Овечкина 31 гол. У Драйзайтля – 35, у Мэттьюса – 33.