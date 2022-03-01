Сваймен из «Бостона» – лучший новичок НХЛ в феврале. У вратаря 5 побед, 2 шатаута, в среднем пропускал 1,13 шайбы

Вратарь «Бостона» Джереми Сваймен признан лучшим новичком в НХЛ в феврале.
На победу в номинации также претендовали Майкл Бантинг («Торонто»), Коул Кофилд («Монреаль»), Мориц Зайдер («Детройт») и Мэттью Болди («Миннесота»).
23-летний голкипер в прошедшем месяце провел семь матчей и одержал пять побед. В среднем вратарь отразил 96% бросков и пропустил 1,13 шайбы.
В феврале американец отразил 190 бросков из 198.
Также Сваймен стал первым с 2004 года вратарем «Бостона», который выиграл номинацию лучшего новичка месяца. Ранее это удавалось Эндрю Рэйкрофту.