Сваймен из «Бостона» – лучший новичок НХЛ в феврале. У вратаря 5 побед, 2 шатаута, в среднем пропускал 1,13 шайбы

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Вратарь «Бостона» Джереми Сваймен признан лучшим новичком в НХЛ в феврале.

На победу в номинации также претендовали Майкл Бантинг («Торонто»), Коул Кофилд («Монреаль»), Мориц Зайдер («Детройт») и Мэттью Болди («Миннесота»).

23-летний голкипер в прошедшем месяце провел семь матчей и одержал пять побед. В среднем вратарь отразил 96% бросков и пропустил 1,13 шайбы.

В феврале американец отразил 190 бросков из 198.

Также Сваймен стал первым с 2004 года вратарем «Бостона», который выиграл номинацию лучшего новичка месяца. Ранее это удавалось Эндрю Рэйкрофту.

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