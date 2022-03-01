Юрий Михайлис: «Барыс» выполнил установку, нужно убирать удаления. Против «Металлурга» надо терпеть»

рассказал о победе над (3:2) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Команда проделала хорошую, тяжелую работу. Мы много прессинговали с первого периода, начали играть активно.

Нам удавалось зацепиться в зоне соперника и создавать много хороших моментов. Строго сыграли в обороне, но очень много удалений.

Надо убирать это и играть дисциплинированнее. Против такого соперника, как «Металлург», надо терпеть. В целом команда выполнила установку.

– Будут ли изменения в звеньях перед вторым матчем?

– Завтра у нас есть день, подумаем по составу. Пока еще не определились.

– Как арбитры объяснили удаление вратаря Йони Ортио? Он специально скинул шлем?

– Да. Был бросок, они хотели остановить игру. Думаю, многие знают, что при броске у шлема отлетают все резинки. Такие мощные броски.

Мне показалось, что шлем слетел, а не сам Йони сбросил его. Но судьи расценили так. Они хотели остановить игру после броска, а Йони сбросил шлем.

– На Йони Ортио выпала большая нагрузка. Он физически готов всю серию провести в таком же тонусе после олимпийской паузы?

– У него хорошее состояние. Он отдохнул, мы много поработали. Он сыграл два матча в Москве со «Спартаком» и «Динамо» и вошел в ритм.

Сегодня он очень здорово сыграл. И команда ему помогала. Много блокировали бросков и здорово играли в меньшинстве, – заявил главный тренер .