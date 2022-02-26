Франс Туохимаа: «Нижнекамск оказался значительно лучше рассказов, которые я слышал. Отличные рестораны, прекрасные магазины – прекрасно себя чувствую»

Франс Туохимаа заявил, что его устраивают условия жизни в Нижнекамске.

– В прошлом межсезонье вы перебрались в Нижнекамск. В «Нефтехимике» не так давно играло финское звено – Няттинен – Руохомаа – Пуустинен. Почему выбрали именно Нижнекамск?

– Я хотел в этом сезоне играть в . Нижнекамск проявил заинтересованность, и так я стал членом этой команды.

Конечно, для меня это новый, интересный и важный жизненный опыт – жить в России уже год, снова другой язык.

КХЛ – вторая в мире по значимости хоккейная лига, и в карьерном отношении – это важный для меня шаг, к которому я стремился.

– Как вам Нижнекамск?

– Да, это небольшой город. Не совсем Хельсинки, но есть все, что нужно для жизни.

Я слышал рассказы об этом городе, но в действительности он оказался значительно лучше тех рассказов.

Здесь много отличных ресторанов, прекрасные продуктовые магазины, у меня отличная квартира, и я прекрасно себя чувствую.

– Как вам местная национальная кухня? Многим иностранцам нравятся эчпочмаки, а вам?

– Да, я тоже пробовал их и ем время от времени, – заявил голкипер .