Найт о Канаде на Олимпиаде: «Мы считаем свою страну сильнейшей в хоккее. Разочарованы результатом»

сообщил, что разочарован поражением сборной Канады на Олимпиаде-2022.

Команда проиграла Швеции (0:2) в 1/4 финала турнира.

– Выступление сборной Канады – почему не получилось забрать медали впервые за 16 лет?

– Понятно, что результатом все разочарованы, это абсолютно не то, чего мы хотели и к чему стремились, поскольку мы считаем свою страну сильнейшей в хоккее.

Есть недостаток, в других командах, например Финляндии, России, Швеции – игроки знают друг друга, есть определенная сыгранность, они выступают на каких-то соревнованиях вместе. В нашей команде я многих увидел впервые, впервые с ними познакомился. И, конечно же, мы никогда не играли вместе.

Но в любом случае мы выступили не так хорошо, как должны были. Мы не достигли того результата, к которому стремились. Поэтому все разочарованы результатами однозначно.

– Есть мнение, что на Олимпиаду без игроков сборная Канады приезжает пятым-шестым составом. Как считаете, какой это состав на самом деле?

– Решение о том, что игроки НХЛ не поедут на , было принято достаточно поздно, поэтому у сборной Канады было немного времени на подбор игроков. Но я тем не менее считаю, что они справились со своей задачей. Они привлекли ребят с характером, которые действительно переживали и старались представлять свою страну с гордостью.

Недостаток в том, что мы друг друга не знали – у нас было лишь десять дней до Олимпиады для того, чтобы познакомиться и сыграться. Сборные России, Швеции, Финляндии вместе выступают на соревнованиях. Понятное дело, они друг друга знают.

Но в целом, если отбросить все это, уровень конкуренции был очень высок. Нужно отдать должное, что ребята очень старались, здорово себя показали, их места на пьедестале заслужены. Как бы то ни было, мы с гордостью так же представляли свою страну, – сказал канадский нападающий .